Дубль Капризова не спас «Миннесоту» в игре против «Вегаса»

https://static.news.ru/photo/cb93df10-ae1a-11eb-8984-96000091f725_660.jpg Кирилл Капризов Фото: nhl.com

«Миннесота» на своей площадке уступила «Вегасу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости склонили исход игры в свою пользу в овертайме (3:2).

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в концовке основного времени — на 52-й и 54-й минутах. Эти голы довели актив новичка НХЛ до 47 очков (26 голов + 21 передача) в 52 матчах сезона. Причём Капризов забил в четвёртом матче подряд.

Россиянин остаётся лучшим бомбардиром команды и всё выше поднимает потолок рекорда «Миннесоты» для дебютантов по количеству заброшенных шайб и набранных очков.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не выйдет на лёд до конца сезона. Причиной стала травма, полученная в матче против «Вашингтона Кэпиталз». «Синерубашечники» уступили «Кэпс» со счётом 3:6 и лишили себя участия в плей-офф НХЛ. Никто бы не обсуждал этот матч, если бы не драка между Томом Уилсоном и двумя россиянами.