Минус россиянин: вслед за Овечкиным до конца сезона выбыл и Панарин

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не выйдет на лёд до конца сезона. Причиной стала травма, полученная в матче против «Вашингтона Кэпиталз».

В ночь на четвёртое мая «синерубашечники» уступили «Кэпс» со счётом 3:6 и лишили себя участия в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Никто бы не обсуждал этот матч, если бы не драка между Томом Уилсоном и двумя российскими спортсменами.

Произошло всё в середине матча. При счёте 3:2 «Рейнджерс» разыгрывали большинство — шайба попала к Павлу Бучневичу. Момент закончился ударом лежащего на льду россиянина по спине. На это тут же отреагировал Панарин, который бросился защищать соотечественника. Однако Уилсон быстро расправился и с ним, применив удивительную тактику ведения боя для НХЛ. Канадец схватил Артемия за голову, опрокинул на лёд и чуть ли не вырвал сопернику волосы. В итоге Уилсона наказали двойным малым и дисциплинарным штрафом. Заплатит пять тысяч долларов и спокойно продолжит выступать за «Вашингтон». Дополнительных санкций по отношению к игроку не поступило. Департамент безопасности игроков НХЛ просто простил хоккеиста, не увидев причин для каких-то серьёзных наказаний. С таким решением не согласны все. И это понятно.

Все в хоккее, и, конечно же, все в нашей команде очень разочарованы. Он перешёл границу. Панарин был без шлема. Он был уязвим, и он получил травму. Было ужасно много того, за что можно было бы отстранить его, — сказал главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн после решения.

А вот для Панарина этот эпизод стал последним в матче. Как сообщает журналист Винс Меркольяно, форвард выпал из строя до конца сезона.

Дэвид Куинн подтвердил, что Панарин выбыл из строя и не примет участия в трёх последних играх регулярки из-за травмы, полученной вечером, — написал Меркольяно на своей странице в Twitter.

Что ж, получается, можно итоги сезона подвести. Для Артемия он сложился по-настоящему круто. На протяжении всей регулярки он доказывал своё превосходство, тянул команду к победам и достойно себя вёл после скандала с Андреем Назаровым, который ранее обвинил хоккеиста в событиях десятилетней давности.

Тогда Лига отстранила Панарина на несколько недель, обещала разобраться в инциденте. Россиянин же выбрал молчаливую позицию, но явно потратил с десяток нервных клеток. Тем не менее, не найдя каких-то фактов, Артемий вернулся, став только сильнее, и в оставшихся играх взял лидерство в свои руки, устанавливая рекорд за рекордом. Понятно, что 58 очков в 42 матчах — не самый высокий показатель для хоккеиста такого уровня, но он сделал всё для того, чтобы вытянуть коллектив в плей-офф. Не удалось.

Зато теперь у Артемия есть официальные обоснования не ехать на чемпионат мира, который уж очень желал пропустить.

Психологически для 29-летнего игрока сезон сложился удивительно непросто конечно. Слова бывшего тренера, бурные реакции хоккейного сообщества вокруг ситуации с мировым первенством, столкновение с Уилсоном и непопадание «Рейнджерс» в плей-офф.

Ближайшие официальные встречи наступят в октябре. До этого момента у Артемия достаточно времени, чтобы избавиться от последствий драки, восстановить силы и снова выйти побеждать.