20 января 2026 в 15:43

Московский ХК «Спартак» обзавелся мощным бомбардиром

Нападающий ХК «Адмирал» Даниил Гутик перешел в московский «Спартак»

Даниил Гутик Даниил Гутик Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Московский ХК «Спартак» произвел обмен с клубом «Адмирал», в результате которого нападающий Даниил Гутик перешел в столичную команду, сообщает Telegram-канал красно-белых. Он провел в КХЛ 219 матчей, набрав 130 очков, а в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала».

Игрок получил 87-й номер, а владивостокская команда взамен получила защитника и трех форвардов. В частности. в хоккейный клуб перешли защитник Никита Ефремов, нападающие Даниэль Усманов и Егор Чезганов, а также права на форварда Максима Мусорова.

Ранее капитан хоккейного клуба «Адмирал» Либор Шулак отличился автоголом в игре регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». Данный инцидент случился в третьей 20-минутке в момент игры владивостокской команды в большинстве.

Кроме того, форвард «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оформил дубль в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Матч закончился уверенной победой «диких» со счетом 6:3. В составе гостей шайбы также забросили Райан Хартман и Маркус Фолиньо. У хозяев шайбы на свой счет записали Джон Таварес, Ник Робертсон и Остон Мэттьюс.

