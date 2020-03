Малкин довел счёт своих голов в нынешнем сезоне до 25. В гонке бомбардиров у него стало 74 (25+49) очка, добытых в 55 матчах. В заокеанской карьере Малкин поразил ворота соперников в 416-й раз.

Evgeni Malkin has made a habit of turning in solid performances against the Devils. In 58 career games vs. New Jersey, he has 56 points (22G-34A). pic.twitter.com/IlQCrPhjQW