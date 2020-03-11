https://static.news.ru/photo/21946d56-6346-11ea-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Также на счету россиянина одна голевая передача.

Малкин довел счёт своих голов в нынешнем сезоне до 25. В гонке бомбардиров у него стало 74 (25+49) очка, добытых в 55 матчах. В заокеанской карьере Малкин поразил ворота соперников в 416-й раз.

Evgeni Malkin has made a habit of turning in solid performances against the Devils. In 58 career games vs. New Jersey, he has 56 points (22G-34A). pic.twitter.com/IlQCrPhjQW — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 11, 2020

В этом матче в составе хозяев отличился Евгений Гусев. Для российского нападающего «Нью-Джерси» эта шайба стала 13-й в сезоне.

Fun fact: Evgeni Malkin's point streak now stands at five games (4G-7A). pic.twitter.com/4C4JCNUaox — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 11, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в регулярном сезоне-2019/20. Россиянин отличился в матче против «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б) с передачи Евгения Кузнецова. Столько же результативных бросков в нынешнем сезоне имеет нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, однако чех провёл на один матч больше, чем россиянин.