Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Также на счету россиянина одна голевая передача.
Малкин довел счёт своих голов в нынешнем сезоне до 25. В гонке бомбардиров у него стало 74 (25+49) очка, добытых в 55 матчах. В заокеанской карьере Малкин поразил ворота соперников в 416-й раз.
Evgeni Malkin has made a habit of turning in solid performances against the Devils. In 58 career games vs. New Jersey, he has 56 points (22G-34A). pic.twitter.com/IlQCrPhjQW
Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в регулярном сезоне-2019/20. Россиянин отличился в матче против «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б) с передачи Евгения Кузнецова. Столько же результативных бросков в нынешнем сезоне имеет нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, однако чех провёл на один матч больше, чем россиянин.