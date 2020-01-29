https://static.news.ru/photo/a6885d16-42c0-11ea-9bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcredstar.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла матч регулярного чемпионата между командами «Куньлунь Ред Стар» и «Динамо» (Рига) из Пекина в Новосибирск из-за эпидемии коронавируса.

В официальном сообщении на сайте КХЛ говорится, что лига приняла решение о переносе места проведения этого поединка из китайской столицы в Новосибирск «в связи с невозможностью проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению ХК „Куньлунь Ред Стар“ и с согласия ХК „Динамо“ Рига».

Дата встречи осталась неизменной — 24 февраля. В этот день пройдут заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Куньлунь» шесть из семи оставшихся встреч проведёт на выезде, поэтому вопрос стоял о переносе только одной игры из Пекина на нейтральную территорию.

Ещё один поединок регулярного чемпионата — с московским ЦСКА — хоккеисты «Красной Звезды» должны были провести на своей площадке в Пекине 2 февраля, однако Лига ещё в декабре перенесла его в Москву из-за празднования Нового года по китайскому календарю в столице Поднебесной, писал ранее NEWS.ru.