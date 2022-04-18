Круче Овечкина: как Капризов бьёт рекорд за рекордом в НХЛ

Пока российский спорт находится за плотным железным занавесом, отечественные хоккеисты отдуваются в НХЛ за всех остальных. Александр Овечкин и его соотечественники практически ежедневно попадают в число лучших игроков дня, забрасывают шайбы, делают шатауты и обновляют всевозможные рекорды. Одним из самых ярких россиян в этом сезоне стал Кирилл Капризов, который уже вошёл в историю «Миннесоты Уайлд» и в каждой игре продолжает восхищать болельщиков. Рассказываем подробнее об успехах 24-летнего форварда.

Снайперский рекорд

17 апреля Капризов в игре регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз» установил очередное историческое достижение. За пять минут до конца третьего периода норвежский форвард «Уайлд» Матс Цуккарелло пасом из-за ворот вывел россиянина на убойную позицию, с которой форвард не промахнулся.

Шайба Капризова позволила «Уайлд» перевести игру в овертайм, где удача улыбнулась сопернику, однако россиянин и его персональные поклонники всё равно запомнят этот матч на всю жизнь. Гол стал для Капризова 43-м в сезоне, раньше за «Миннесоту» никто столько раз не отличался. Несмотря на это, нападающий после поражения команды был очень расстроен.

Приятно забить 43-ю шайбу. Но это отстой, когда ты отыгрываешься, переводишь игру в овертайм, но в итоге проигрываешь. Такие игры всегда самые тяжёлые, — заявил Капризов.

Легенда «Миннесоты»

В игре с «Сент-Луисом» Капризову удалось обойти двух легендарных хоккеистов «Миннесоты», в активе которых было по 42 шайбы за одну регулярку. В сезоне-2007/08 рекорд установил словацкий нападающий Мариан Габорик, а спустя 10 лет его достижение повторил канадец Эрик Стаал. Первый уже завершил карьеру, а второй об уходе из спорта пока не объявлял, но уже несколько месяцев находится без клуба.

Помимо снайперского, Капризов установил бомбардирский рекорд «Миннесоты». В том же сезоне-2007/08 Габорик набрал 83 очка за результативность, а 3 апреля его достижение пало. Россиянин забросил шайбу, сделал голевую передачу и довёл количество очков по системе «гол плюс пас» до 85.

Кирилл невероятен на протяжении всего сезона, нам крупно с ним повезло. В то же самое время он парень, который хочет по-настоящему большого момента и хочет быть тем единственным, кто поднимет всю команду себе на плечи. Он забивает важнейшие голы, и я думаю, он с нетерпением ждёт плей-офф, — отмечал одноклубник Капризова Маркус Фолиньо.

Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Миннесота» уже обеспечила себе участие в Кубке Стэнли. Сейчас команда находится на четвёртом месте в Западной конференции и за семь встреч до конца регулярного чемпионата потеряла шансы на то, чтобы финишировать ниже восьмой строчки.

Лучший из россиян

Болельщики, журналисты и спортивные функционеры по привычке уделяют форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину гораздо больше внимания, чем Капризову, однако последний превосходит легендарного соотечественника по количеству набранных очков — 93 против 86. Да, Ови чуть больше забивает, но его молодой коллега превосходит мэтра по количеству ассистов.

Он приехал в НХЛ зрелым игроком, показал себя способным быть суперзвездой. У него уже большой опыт — играл в КХЛ, сборной, провёл много матчей с мужиками. Все знают, что он является талантливым хоккеистом с большим набором умений, — так Капризова охарактеризовал сам Овечкин.

Форвард «Миннесоты» сейчас занимает седьмое место в споре лучших бомбардиров НХЛ и превосходит всех россиян. Он опережает не только Овечкина, который находится в списке на 15-м месте, но и идущего 11-м Артемия Панарина. На счету форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» 90 очков.

Капризов в нынешнем сезоне безумно хорош, но до конца регулярки у россиянина сохраняется мотивация устроить штурм как минимум двух очень красивых цифр. Форвард наверняка мечтает добраться до гроссмейстерских отметок в 50 голов за сезон и 100 набранных очков. Отдельно хочется пожелать Капризову яркой, результативной и полезной игры в плей-офф.