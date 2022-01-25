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Капризов набрал 100 очков в НХЛ и повторил рекорд Макдэвида

Хоккеист Капризов набрал 100 очков в НХЛ за 92 матча и повторил рекорд Макдэвида
09:34, 25 января 2022
Капризов набрал 100 очков в НХЛ и повторил рекорд Макдэвида Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 100 очков в НХЛ. На фото в центре: в матче с «Монреаль Канадиенс» Фото: Andy Clayton-King/AP/TASS
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в матче Национальной хоккейной лиги с «Монреалем». Таким образом, российский форвард набрал 100 очков в НХЛ за 92 матча. Это повторение рекорда Конора Макдэвида («Эдмонтон»).

Из действующих игроков быстрее до отметки в 100 очков доходили Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 77 матчей), Сидни Кросби («Питтсбург», 80), Евгений Малкин («Питтсбург», 89).

На счету Кирилла Капризова 44 шайбы и 56 результативных передач в НХЛ.

Ранее сообщалось, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отличился голом в ворота «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот результат позволил выйти ему на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках с 27 заброшенными шайбами и 55 очками (27+28).

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