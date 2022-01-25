Капризов набрал 100 очков в НХЛ и повторил рекорд Макдэвида

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В первой тройке нападения сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине будут играть Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Михаил Григоренко. Об этом сообщает Metaratings.ru.

В текущем сезоне Гусев провёл 31 матч за СКА, набрав в них 35 (10+25) очков. На счету Шипачёва 48 игр за московское «Динамо» и 67 (24+43) очков, а у Григоренко...