Капризов набрал 100 очков в НХЛ и повторил рекорд Макдэвида

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в матче Национальной хоккейной лиги с «Монреалем». Таким образом, российский форвард набрал 100 очков в НХЛ за 92 матча. Это повторение рекорда Конора Макдэвида («Эдмонтон»).
Из действующих игроков быстрее до отметки в 100 очков доходили Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 77 матчей), Сидни Кросби («Питтсбург», 80), Евгений Малкин («Питтсбург», 89).
На счету Кирилла Капризова 44 шайбы и 56 результативных передач в НХЛ.
Ранее сообщалось, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отличился голом в ворота «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот результат позволил выйти ему на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках с 27 заброшенными шайбами и 55 очками (27+28).