Ягр поздравил Овечкина с первым местом среди европейских снайперов НХЛ

Чешский нападающий Яромир Ягр поздравил Александра Овечкина с достижением первого места в списке лучших европейских снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ягр призвал форварда «Вашингтон Кэпиталз» продолжать забивать, так как он ещё не завершил карьеру и может его обогнать. Слова чешского хоккеиста приводит сайт НХЛ.

Алекс, Великая Восьмёрка, поздравляю! Теперь ты стал лучшим европейским снайпером НХЛ, но продолжай забивать и дальше. Продолжай забивать, потому что я ещё не завершил карьеру и есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой, — сказал Ягр.

Александр Овечкин и Яромир Ягр имели одинаковое количество голов в НХЛ — 766. Благодаря 767-й шайбе за карьеру в НХЛ, которая была отправлена в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата, россиянин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Россиянин отличился на 56-й минуте. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счётом 4:3 по буллитам. 767-я шайба также вывела Овечкина на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не нужно называть хоккеистов Национальной хоккейной лиги, которые захотят сменить гражданство, предателями. В то же время она отметила, что в случае смены гражданства спортсменам тяжело будет вернуться обратно в Россию.