Капризов побил рекорд результативности «Миннесоты» в матче с «Аризоной»

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Олег Знарок, занимающий должность тренера-консультанта в сборной России по хоккею, покинул расположение национальной команды из-за болезни. Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР), специалист не примет участия в подготовке коллектива к играм Кубка Карьяла.

Да, Олег Валерьевич действительно улетел в Петербург из-за болезни и продолжит работу в удалённом режиме, — заявили в пресс-службе. По некоторым данным, у Знарка были выявлены симптомы ОРВИ. В рамках...