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Капризов побил рекорд результативности «Миннесоты» в матче с «Аризоной»

09:13, 11 ноября 2021
Капризов побил рекорд результативности «Миннесоты» в матче с «Аризоной» Кирилл Капризов Фото: Ross D. Franklin/AP/ТАСС
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с командой «Аризона Койотис». Благодаря этому форвард быстрее всех в истории коллектива сумел достичь отметки в 30 заброшенных шайб.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Миннесотой» завершился со счётом 2:5. В составе гостей отличились Йоэль Эрикссон Эк (5-я минута), Маркус Фолиньо (9-я), Кевин Фиала (23-я), Дмитрий Куликов (24-я) и Кирилл Капризов (39-я).

У хозяев голами отметились Эндрю Лэдд (15-я) и Шейн Гостисбер (48-я).

Таким образом, Капризов достиг отметки в 30 заброшенных шайб в составе «Миннесоты». Для этого ему потребовалось 67 матчей. Предыдущее достижение принадлежало словаку Мариану Габорику (93 встречи).

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате. Форвард помог своему коллективу одержать победу и попутно установил рекорд клуба.

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