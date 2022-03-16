Александр Величайший: как Овечкин снова переписал историю

Пока многие из нас спали, за океаном случилась история. Александр Овечкин стал лучшим европейским снайпером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В общем зачёте он занимает третье место. Впереди только две канадские легенды — Уэйн Гретцки и Горди Хоу. Рассказываем, как Ови опять переписал историю хоккея.

Этот момент предвкушали с особым нетерпением. 9 марта российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» сравнялся по количеству голов с чешским хоккеистом Яромиром Ягром — на тот момент они забили по 766 голов. До нового исторического достижения оставался всего один шаг (он же гол). Однако быстро добиться результата не удалось — в матче с «Ванкувером» одноклубник Евгений Кузнецов случайно «украл» рекордный гол напарника. Но уже в следующей игре против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр таки сделал то, что от него ждали абсолютно все. Овечкин подобрал шайбу после выигранного Кузнецовым вбрасывания, чуть обработал и пульнул её точно в ближайший угол. «Просто закрыл глаза и бросил», — скажет после исторического матча Александр Великий.

Чемпионат НХЛ: Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс - 4:3 Julio Cortez/AP/TASS

Как только шайба пересекла линию ворот, началось настоящее безумство на арене. Овечкин пустился в пляс, на лёд выскочили все напарники по команде и окружили его. Из-за бурного празднования матч даже пришлось приостановить. На трибунах атмосфера была соответствующей. Историческое достижение как раз пришлось на домашнюю игру «Кэпиталз». Сказать, что болельщики ликовали, — не сказать ничего.

Забив 767-ю шайбу, Ови вошёл в топ-3 снайперов в истории НХЛ. Среди европейцев он теперь — номер один. Чешский форвард Яромир Ягр, который до 16 марта делил с россиянином третье место в снайперской гонке, уже отреагировал на достижение Ови. И сделал он это очень красиво.

Алекс, Великая Восьмёрка, поздравляю! Теперь ты стал лучшим европейским снайпером НХЛ, но продолжай забивать и дальше. Продолжай забивать, потому что я ещё не завершил карьеру и есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой, — заявил Ягр.

Сам Ови тоже не стал скрывать своей радости. После матча он отметил, что очень счастлив, что ему удалось добиться такого результата. Всегда приятно обходить легенд, отметил Ови.

Но все прекрасно понимают, что главная цель Александра — это Гретцки. В магазинах «Вашингтона» уже запустили майки с подписью «Великая погоня», предвкушая продолжение одного из самых ярких сюжетов НХЛ. Чтобы обойти Уэйна Гретцки, россиянину необходимо забить 128 голов, а вот до результата Горди Хоу осталось всего-навсего 35 шайб.

Александр Овечкин Greg Thompson/Global Look Press

Нет никаких сомнений в том, что второе место в снайперской гонке для Ови — это дело времени. 36-летний нападающий находится в прекрасной форме, и по игре, которую он показывает, всё говорит о том, что в ближайшее время с голами проблем у россиянина не будет. Уже в этом сезоне форвард отметился 37 шайбами, а впереди ещё 21 матч. То ли ещё будет.

В заключение приведём несколько высказываний людей, которые имеют возможность своими глазами наблюдать за тем, как переписывает историю Овечкин. Барри Тротц — бывший тренер россиянина. Несколько лет назад они вместе с Ови брали Кубок Стэнли. Сейчас Барри возглавляет «Нью-Йорк Айлендерс», и сегодня его команда стала участником исторического матча.

На мой взгляд, Гретцки — лучший снайпер всех времён, и так будет до тех пор, пока кто-то его не обгонит. Но просто невероятно, насколько Овечкин физически силён и вынослив. Он же не просто тихо катается и бросает по воротам. Он врезается в людей, не чурается контакта. Он ставит себя в опасные позиции, и ему 36, он становится старше. Можно было бы подумать, что в какой-то момент он сломается, — сказал Тротц.

А вот что говорит о своём одноклубнике Том Уилсон.

Возраст до сих пор не стал преградой для Овечкина, когда-то самого себя нарёкшего Русской Машиной, которая не ломается. «В прошлом матче я приехал на скамейку, уставший, выдохшийся, а Ови мне: «Давай, давай, погнали». Я подумал: «Ну обалдеть». Это заставляет тебя бороться, идти дальше. Он заражает своей энергией, и ты это чувствуешь, — заявил Том.

Овечкин — один из самых известных и успешных спортсменов России. Хорошо, что ему пока не запретили заниматься своим делом в лучшей лиге мира.