«Дикий» мужчина: неудачи Капризова позади, он снова разрывает НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, кажется, смог окончательно переломить ход неудачно начавшегося для него сезона. Нападающий принялся штамповать набранные очки, вернулся в первое звено, а его команда выиграла шесть встреч подряд. Рассказываем подробнее о ренессансе россиянина.

Захватить лидерство

В ночь на воскресенье, 5 декабря, «Миннесота» встречалась с одним из лидеров Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс». Обе команды подошли к встрече с внушительными победными сериями по пять матчей подряд, так что стало понятно, что чья-то шикарная статистика испортится.

Команды выдали остросюжетный матч, достойный лидеров регулярного чемпионата. «Миннесота», казалось бы, решила все вопросы к середине второго периода, поведя со счётом 3:0, однако соперник совершил оперативный камбэк, восстановив равенство ещё к концу той же второй 20-минутки. В составе «Миннесоты» в одном из голов поучаствовал Капризов. Россиянин отвоевал шайбу в чужой зоне и отпасовал на Йонаса Бродина, который нашёл передачей автора гола Маттса Цуккарелло.

Кирилл Капризов Andy Clayton-King/AP/ТАСС

После результативных первых двух периодов в матче наступила голевая засуха: болельщики не увидели заброшенных шайб ни в заключительной 20-минутке, ни в овертайме. Игра перешла в серию буллитов, где снова блеснул Капризов. Он здорово исполнил штрафной бросок, отправив шайбу в правый от себя верхний угол над плечом вратаря. Этот буллит оказался победным.

«Миннесота» продлила победную серию до шести матчей подряд и захватила лидерство в Западной конференции. Это весомая заявка на попадание в плей-офф, даже с учётом того, что команды пока не провели в «регулярке» и половины матчей.

Бомбардирский ход

Помимо командных, Капризов отмечается персональными успехами. В игре с «Торонто» он установил очередной рекорд «Миннесоты». Россиянин добрался до отметки в 80 набранных очков в НХЛ в 79-й игре и превзошёл достижение американца Брайана Ролстона, который на пути к этой цифре провёл 84 игры в составе «дикарей».

В поединке с канадцами Капризов также продлил собственную результативную серию. Теперь он не уходит с площадки без набранных очков в пяти встречах подряд. Всего в последних девяти играх россиянин набрал 18 очков по системе «гол плюс пас», отдельно радует то, что форвард отметился шестью результативными бросками. С голевыми передачами у него всё было неплохо с первых матчей сезона, а вот снайперских подвигов Капризову не хватало.

По ходу сезона Капризова переводили в третье звено, сейчас он снова играет в первом и, кажется, наконец-то обрёл прежнюю уверенность в себе. Заметно, как форвард перестал суетиться и начал грамотно принимать решения. Он больше не бросает по воротам, когда надо сделать пас, и не пасует, когда нужно атаковать самостоятельно. Капризов окончательно стал похож на самого себя образца прошлого сезона. Это отличная новость не только для фанатов «Миннесоты», но и для поклонников сборной России. Хотя до сих пор на сто процентов не известно, отпустит ли НХЛ своих хоккеистов на Олимпиаду в Пекин.

Скомканный старт

Начало сезона получилось для Капризова не столь впечатляющим ни с точки зрения качества игры, ни по результативности. Он худо-бедно делал голевые передачи, но первую шайбу забросил лишь в девятой встрече! Многие болельщики и специалисты объясняли спад россиянина снижением требований к себе из-за подписания нового контракта с «Миннесотой».

Всё межсезонье россиянин вместе с агентом выкручивали руки руководству «дикарей» и выбили беспрецедентные для вчерашнего новичка 45 миллионов долларов за пять лет. Однако Капризов объяснял проблемы в дебюте сезона психологией.

Кирилл Капризов Bill Kostroun/AP/ТАСС

Когда сыграли три-четыре матча, в которых не получилось забить, надо было постараться остаться на позитиве и продолжать спокойно играть, не думая об этом. Когда начинаешь забивать себе голову, ничего хорошего не сделаешь. Вроде кажется — настроился, сейчас выйдешь, всех разорвёшь, а получается только хуже. Выходить нужно с холодной головой, — рассказывал россиянин «Матч ТВ».

Кажется, 24-летний спортсмен смог окончательно разобраться в себе и встать на нужные рельсы. Сейчас в его активе 30 очков по системе «гол плюс пас», это с большим запасом лучший результат в команде. Так что теперь соперникам Капризова не позавидуешь.