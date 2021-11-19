Капризов провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ

Нападающий команды «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал четыре очка в противостоянии с «Даллас Старз» и провёл самый результативный матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев. В активе Капризова гол и три ассиста.

В составе победителей голами отметились Рем Питлик (10-я минута), Кирилл Капризов (16-я), Райан Хартман (39-я), Алекс Голигоски (48-я), Фредерик Годро (49-я), Матс Цуккарелло (54-я) и Виктор Раск (54-я). Причём российский нападающий не только отличился сам, но и трижды ассистировал партнёрам. У гостей отличились Якоб Петерсон (44-я) и Джейми Бенн (53-я).

До настоящего момента Капризов не набирал более трёх очков за матч в НХЛ. Эта планка покорялась ему в игре нынешнего сезона с «Виннипег Джетсом», где он оформил ассистентский хет-трик (0 + 3), а также трёх встречах прошлого чемпионата — с «Лос-Анджелес Кингз» (1 + 2), «Аризона Койотис» (3 + 0) и «Колорадо Эвеланш» (2 + 1).

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться баллами за результативность в матче с «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард покинул лёд без набранных очков во второй встрече подряд. В нынешнем сезоне Овечкин записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач. Россиянин занимает второе место в гонке снайперов, пятое — в списке лучших ассистентов. По набранным очкам он уступает лишь дуэту форвардов «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (10 + 19) и Леону Драйзайтлю (17 + 16).