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Капризов установил рекорд «Миннесоты» в матче с «Питтсбургом» в НХЛ

10:01, 07 ноября 2021
Капризов установил рекорд «Миннесоты» в матче с «Питтсбургом» в НХЛ Кирилл Капризов Фото: vk.com/kirill_kaprizov
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Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате. Форвард помог своему коллективу одержать победу и попутно установил рекорд клуба.

Матч между «Питтсбургом» и «Миннесотой» завершился победой гостей. Основное время встречи завершилось со счётом 4:4, а в серии буллитов гости взяли верх — 3:2.

Российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт гол и результативную передачу. Таким образом, он набрал 60-е и 61-е очко в составе «Миннесоты». Для этого ему потребовалось 65 матчей.

Таким образом, россиянин быстрее всех игроков «Миннесоты» в истории достиг отметки в 60 набранных баллов. До настоящего момента это достижение принадлежало словаку Мариану Габорику, покорившему данную планку после 93 игр.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 740-ю шайбу в НХЛ. Капитан столичной команды отличился в матче регулярного чемпионата с «Флоридой».

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