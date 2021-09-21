Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на $45 млн

Российский нападающий Кирилл Капризов продолжит выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Миннесоту Уайлд». Клуб и хоккеист согласовали условия нового контракта, который рассчитан на пять лет, за что Капризов получит $45 млн, сообщает пресс-служба «Миннесоты».

В клубе долгожданную сделку с 24-летним россиянином анонсировали роликом с матрёшками.

В дебютном сезоне Капризов получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. В регулярном чемпионате он набрал 51 (27+24) очко за результативность в 55 матчах, в плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 7 играх.

Россиянин, чья среднегодовая зарплата теперь составит $9 млн, будет принадлежать «Миннесоте» до конца сезона-2025/26.

Ранее стало известно, что Кирилл Капризов в прошлом сезоне блестяще дебютировал в НХЛ и не просто стал ключевым хоккеистом «Миннесоты Уайлд», но и заслуженно получил «Колдер Трофи». Казалось, что после такого сезона вопрос с новым контрактом россиянина с клубом — дело решённое, но процесс забуксовал.