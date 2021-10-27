Брак по контракту: как Капризов получил огромную зарплату и резко сдал

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, кажется, болен классическим синдромом второго сезона. После яркой дебютной «регулярки» россиянин резко сдал в новом чемпионате. Он пока не забросил ни одной шайбы, а в последних трёх встречах и вовсе уходит со льда без результативных действий. Рассказываем о проблемах форварда подробнее.

Голевое молчание

Начал сезон Капризов более-менее прилично. В стартовых двух встречах россиянин сделал по одной голевой передаче, в первый раз закончил матч с нулевым показателем полезности, а во втором — довёл это значение до «+1».

По итогам третьего поединка с «Виннипег Джетс» и вовсе могло показаться, что прежний Карпизов окончательно вернулся. «Уайлд» за пять минут до конца третьего периода «горели» со счётом 3:5, но смогли отыграться. В одном из взятий ворот в концовке результативным пасом отметился Капризов. Затем он же отдал пас на пустые ворота Йоэлю Эрикссону Эку, который забросил решающую шайбу в овертайме.

Stacy Bengs/AP/TASS

Всего в том матче Капризов сделал три результативные передачи. Этот ассистентский хет-трик, хоть и не был отмечен брошенными на лёд бейсболками фанатов, стал первым для россиянина в заокеанской карьере.

Однако надежда на возвращение разрывавшего в прошлом сезоне соперников Капризова быстро потухла. После трёх передач с «Виннипегом» россиянин в течение трёх матчей молчит: ни голов, ни ассистов. Он также умудрился испортить показатель полезности. «+3» по итогам трёх стартовых игр в сумме с «-3» после трёх следующих превратили этот коэффициент в 0.

При этом Капризов получает достаточное количество игрового времени (не меньше 18 минут), выходит в большинстве и наносит больше трёх бросков за игру. Но, увы, ничего не залетает.

Не Кириллом единым

Несмотря на низкую результативность недавнего лидера команды Капризова, в турнирном плане у «Миннесоты» пока всё складывается отлично. В шести матчах у команды пять побед, единственной осечкой стало поражение от «Нэшвилл Предаторс» (2:5). Десять набранных очков позволяют «Уайлд» делить первое место в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерс».

Сейчас команду тащит за собой 34-летний норвежский ветеран Матс Цуккарелло. В его активе три шайбы и четыре голевые передачи. Первенство в списке лучших снайперов «Миннесоты» с норвежцем делит швед Эрикссон Эк. В остальном же у «Уайлд» все играют ровно, но от Капризова болельщики ждут феерии в каждом матче. Да, россиянин с пятью передачами является лучшим ассистентом команды, однако без голов звездой НХЛ ему не стать. Как и не завоевать любовь болельщиков.

В глаза часто бросается чрезмерное желание Капризова в одиночку решить эпизод, он часто лезет с шайбой сразу на нескольких соперников. Играть в хоккей за лето россиянин вряд ли разучился, проблемы у форварда точно идут из головы.

Stacy Bengs/AP/TASS

Страсти по контракту

Дополнительное давление на Капризова оказывает сумма пятилетнего контракта, подписанного с игроком перед началом нынешнего сезона. Россиянин получает $9 миллионов в год и является самым высокооплачиваемым хоккеистом «Миннесоты». Капитан команды — защитник Джаред Сперджен — зарабатывает на полтора миллиона меньше.

Некоторые болельщики «Миннесоты» изначально скептически относились к предложенной Капризову зарплате. С каждым неудачным матчем их недовольство предсказуемо растёт.

Может, контракт лежит на его плечах тяжким грузом, или дело в пристальном внимании к нему соперников, или в чём-то ещё, но это не тот старт, который себе представлял Капризов, — отмечается в статье издания The Athletic.

Выбивание контракта у «Миннесоты» действительно заняло очень много времени. Капризов и его представители всё лето и начало осени вели тяжёлые переговоры с клубом, приходилось даже блефовать, заявляя, что игрок собрался возвращаться в КХЛ. «Уайлд» хотели связать россиянина долгосрочным контрактом лет на 10, а Капризова интересовало как можно более короткое соглашение с максимальной зарплатой.

Компромисс был достигнут на отметке в пять лет и 45 миллионов долларов, но пока лучший новичок НХЛ прошлого сезона не оправдывает такие затраты. Хочется верить, что это временные трудности. Потенциал Капризова вполне позволяет стать суперзвездой лиги. Хорошая форма форварда очень пригодится и сборной России на Олимпиаде в Пекине.