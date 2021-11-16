Экс-тренер сборной России рассказал, какими будут ОИ-2022 без игроков НХЛ

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине потеряет в зрелищности без игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), считает бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. Он объяснил «Газете.Ru», что если НХЛ не отпустит игроков на турнир, на нём будут выступать хоккеисты внутренних чемпионатов.

Вряд ли от этого мы получим какую-либо выгоду. Те соперники, с которыми мы столкнёмся, всё равно будут очень сильными. На протяжении нескольких последних лет мы навязать борьбу не можем. Если рассматривать сборную из игроков внутреннего чемпионата, у нас проблемы. С игроками из НХЛ наши шансы на Олимпиаде гораздо выше, — оценил Плющев шансы сборной России при таком условии.

Он добавил, что зрители хотят смотреть на соперничество лучших хоккеистов, играющих за океаном.

Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига до 10 января может запретить своим игрокам участие в зимних Олимпийских играх 2022 года. Это может произойти в случае увеличения числа отложенных матчей.

Так, лига не разрешила своим хоккеистам принимать участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане. Впоследствии победу в турнире одержала сборная России, выступавшая на соревнованиях в нейтральном статусе.