https://static.news.ru/photo/75ce6188-56ad-11ea-a265-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» обменял российского нападающего Илью Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз» на право выбора в третьем раунде ежегодного драфта НХЛ.

Ковальчук 3 января нынешнего года подписал с «Канадиенс» двусторонний контракт сроком на один год. Всего в нынешнем сезоне 36-летний россиянин набрал 22 очка (9 заброшенных шайб и 13 результативных передач) в 39 играх. в том числе 13 очков в 22 матчах за «Монреаль».

До этого Илья выступал за «Лос-Анджелес Кингз», с которым контракт был разорван 17 декабря минувшего года. Таким образом, «Вашингтон» станет уже третьим клубом Кови в нынешнем сезоне.

Ковальчук — талантливый атакующий игрок, который наверняка придаст дополнительную глубину и гибкость нашей линии нападения. У него есть множество полезных навыков, и Илья может внести значительный вклад в атакующую игру нашей команды, — цитирует официальный сайт НХЛ генерального менеджера «Кэпиталз» Брайана Маклеллана.

В составе «Столичных» Ковальчук станет пятым российским хоккеистом и составит компанию форвардам Александоу Овечкину и Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову.

Ковальчук с 442 голами в НХЛ является четвёртым действующим хоккеистом по результативности за всю карьеру в лиге после Овечкина (700), Патрика Марло из «Сан-Хосе» Шаркс" (561) и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (459).

Чуть больше месяца назад Кови фотографировался с первой заброшенной шайбой в составе «Монреаля», писал ранее NEWS.ru.