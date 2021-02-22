Клуб «Рейнджерс» отверг обвинения в адрес Панарина

https://static.news.ru/photo/5d186b1c-7541-11eb-8a4c-96000091f725_660.jpg Артемий Панарин Фото: artemiypanarin/instagram.com

Команда Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в избиении 18-летней девушки в адрес нападающего клуба, россиянина Артемия Панарина, сообщили в пресс-службе.

Артемий решительно отвергает все обвинения в этой сфабрикованной истории/ Артемий явно потрясён и встревожен, из-за чего он на какое-то время покинет команду, — говорится в сообщении клуба.

Там отмечается, что клуб полностью поддерживает своего игрока и планирует работать над тем, чтобы найти источник этой информации. В команде предположили, что таким образом организуется давление на спортсмена из-за его последних политических высказываний — он публично поддержал арестованного политика Алексея Навального.

Накануне бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что экс-форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку.

По его словам, инцидент произошёл в декабре 2011 года в Риге после матча с местным «Динамо». Спортсмен с несколькими товарищами по команде пошёл в бар, где по неизвестным причинам несколько раз ударил гражданку Латвии. В итоге его задержали сотрудники полиции.

Назаров рассказал, что за игрока вступились авторитетные жители Риги, переговорившие с представителями правоохранительных органов и замявшие случившееся. Тренер добавил, что слышал о €40 тысячах наличными, писал NEWS.ru.