Хоккеиста Панарина обвинили в избиении 18-летней девушки

https://static.news.ru/photo/fb79df46-74fd-11eb-bbf4-96000091f725_660.jpg Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что экс-форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку.

По его словам, инцидент произошёл в декабре 2011 года в Риге после матча с местным «Динамо». Спортсмен с несколькими товарищами по команде пошёл в бар, где по неизвестным причинам несколько раз ударил гражданку Латвии. В итоге его задержали сотрудники полиции.

Назаров рассказал, что за игрока вступились авторитетные жители Риги, переговорившие с представителями правоохранительных органов и замявшие случившееся. Тренер добавил, что слышал о €40 тысячах наличными, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее Панарин объяснил, почему во время поездки в Челябинскую область он не стал брать плацкартный вагон. Один из самых высокооплачиваемых российских игроков НХЛ навестил в Коркино (Челябинская область) своих бабушку и дедушку. В 2019 году Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет на сумму $81,5 млн.