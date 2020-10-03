Хоккеист Панарин показал видео своей поездки в поезде до Челябинска

https://static.news.ru/photo/cd265b4a-0588-11eb-bbd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/artemiypanarin

Самый высокооплачиваемый российский игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ), нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин показал, как проехал в поезде до Челябинска.

Видеоотчёт поездки он опубликовал в своём Instagram. В ролике хоккеист продемонстрировал подписчикам, как проходит 40-часовая поездка до его родного села Коркино.

На кадрах видно, как в дороге он съел лапшу быстрого приготовления и как встречался с фанатами на остановках. Пользуясь случаем, поклонники вручили хоккеисту множество подарков, среди которых — котёнок, пирожные и водка в форме автомата, передаёт Lenta.ru.

На сегодняшний день Панарин является самым высокооплачиваемым российским игроком НХЛ. В июле 2019 года он подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет. Согласно ему, он получит $81,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.