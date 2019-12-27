https://static.news.ru/photo/1b383572-28a0-11ea-9856-fa163e074e61_660.jpg Фото: КХЛ/vk.com

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» в гостях упустил преимущество в три шайбы и в серии буллитов проиграл хабаровскому «Амуру» — 3:4Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1).

Комфортный перевес в три шайбы к середине второго периода уральцам обеспечили голы североамериканских нападающих — канадца Питера Холланда (спустя 62 секунды после начала встречи), американца Дэна Секстона (8-я минута) и ещё одного представителя Страны кленового листа Брукса Мэйсека (26-я).

Дальневосточники ответили точными бросками россиян — Кирилла Рассказова (28-я минута) и оформившего дубль Вячеслава Ушенина (голы на 45-й и 56-й минутах).

А в серии послематчевых буллитов победу «Амуру» принёс точный бросок Игоря Руденкова.

Защитник «Автомобилиста» Рафаэль Батыршин провёл 500-й матч в КХЛ.

Серия голкипера хозяев Евгения Аликина без пропущенных шайб прервалась на 122-й минуте (121 минута 13 секунд).

«Автомобилист» (52 очка, 40 игр) не смог продлить победную серию в чемпионате до шести матчей, но благодаря набранному очку закрепился на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Амур» (39 очков, 40 игр) остался на предпоследней, 11-й строчке на «Востоке», отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

В двух встречах регулярного чемпионата КХЛ накануне сразу три игрока забросили по две шайбы, писал ранее NEWS.ru.