Голкипер ХК ЦСКА Илья Сорокин продолжит карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс»

https://static.news.ru/photo/d5d06298-c77d-11ea-9a66-fa163e074e61_660.jpg Илья Сорокин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голкипер столичного ХК ЦСКА — Илья Сорокин — покинет расположение «армейцев». Спортсмен продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге в составе «Нью-Йорк Айлендерс». Вратарь отыграл за ЦСКА пять сезонов.

Говорим «спасибо» Илье за честную работу, профессиональное отношение к делу и желаем успехов в карьере!, — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Сорокин подписал контракт с «островитянами» до конца текущего сезона. Об этом сообщил хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы россиянина за океаном. Документ представляет собой лишь первый пункт договора между спортсменом и клубом НХЛ.

В плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли голкипер сыграть не сможет, так как лига запрещает командам усиливаться перед решающим этапом борьбы за трофей. Кроме того, второе соглашение рассчитано на сезон 2020/2021 с зарплатой $1 млн + ещё $1 млн в виде подписного бонуса, передаёт «Чемпионат».

Сорокин является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призёром чемпионата мира — 2019 и обладателем Кубка Гагарина 2019 года. Ещё один «армеец» — нападающий Михаил Григоренко — также продолжит карьеру в клубе НХЛ — «Коламбус Блю Джекетс»

НХЛ окончательно определилась со сроками рестарта приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 и двумя городами, в которых пройдут игры плей-офф Кубка Стэнли. 1 августа стартует квалификационный раунд, о формуле которого NEWS.ru писал ранее.