Олимпийский чемпион Григоренко продолжит карьеру в НХЛ

https://static.news.ru/photo/662b291c-c72f-11ea-b675-fa163e074e61_660.jpg Михаил Григоренко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Михаил Григоренко продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», сообщает пресс-служба «армейцев».

Спасибо Мише за игру и удачи дальше! — говорится в сообщении ЦСКА.

В свою очередь Григоренко поблагодарил клуб за те три года, которые он в нём провёл, выразив уверенность, что за это время он стал сильнее как хоккеист.

Всё очень понравилось. Всё на высшем уровне. Мы стали чемпионами, — сказал хоккеист.

В сезоне-2019/20, который завершился досрочно, 25-летний форвард сыграл за ЦСКА в 49 матчах. В его активе 41 очко (19 заброшенных шайб и 22 результативные передачи). В четырёх играх плей-офф Кубка Гагарина на счету россиянина два очка (по системе «гол + пас»). Григоренко выступал за «армейцев» с сезона-2017/18. Является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призёром чемпионата мира — 2019 и обладателем Кубка Гагарина 2019 года.

Ранее Национальная хоккейная лига отказала «Коламбус Блю Джекетс» в регистрации соглашения с Григоренко. Причиной такого решения стало недопонимание сроков окна регистрации, писал NEWS.ru.

НХЛ окончательно определилась со сроками рестарта приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 и двумя городами, в которых пройдут игры плей-офф Кубка Стэнли. 1 августа стартует квалификационный раунд, о формуле которого NEWS.ru писал ранее.