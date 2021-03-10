Экс-тренер «Спартака» раскритиковал руководство после вылета из плей-офф

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Бывший тренер хоккейного клуба «Спартак» Фёдор Канарейкин раскрыл причины провала «красно-белых» в плей-офф Континентальной хоккейной лиге. Столичный коллектив завершил своё выступление в Кубке Гагарина, уступив ЦСКА с общим счётом в серии 0:4.

Обидно, что для «Спартака» сезон не сложился. Перед началось турнира мы в очередной раз слышали от руководителей, что в этом сезоне с таким составом и тренерским штабом дадут результат — это мы слышим последние несколько лет. Но из года в год мы видим, что первый раунд плей-офф остаётся максимальным для команды. На фоне неплохого бюджета все специалисты и болельщики ожидали более успешного результата, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, в текущем результате виноват не только 58-летний специалист, но и всё руководство клуба.

«Спартаку» надо многое менять в своей вертикали, потому что есть неплохие ребята, с которыми можно работать: те же Никишин, Соколов — фактурные парни с характером. Мне непонятно, почему мы теряем своих игроков, воспитанников: Владислав Провольнев — лучший защитник «Северстали», который забил 10 шайб — он сильнее многих игроков обороны, Андрей Ермаков, Николай Демидов — игроки «Сибири», которые по уровню и самоотдаче могли бы принести больше, — добавил он.

Кроме того, Канарейкин отмечает, что по ходу сезона приходили именитые люди, но они не усиливали клуб. А дальнейший отказ от игроков лишь подтверждает «не самую сильную сторону работы руководителей».

Что касается состава, то мы видим на примере той же «Северстали», которая явно не сильнее, но выбрала другое направление — на молодёжь и своих воспитанников, что даёт плоды. «Спартака» же не первый год не может продвинуться. Есть хоккеисты в составе, которые не соответствуют уровню игры. «Спартак» — это команда с большими традициями, надо быть пропитанным и духом, и мастерством. К сожалению, среди спортсменов нынешнего созыва есть такие, чьи соответствия ничем не подтверждены. Я не буду называть фамилии, а то они ранимые, все и так всё видят, — добавил он.

Столичный «Спартак» уступил ЦСКА в четвёртом матче плей-офф КХЛ со счётом 1:3. Три предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1, 3:0). «Армейцы» выиграли серию до четырёх побед со счетом 4:0 и первыми вышли во второй раунд плей-офф.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, бывший нападающий «Спартака» Александр Кожевников высказался о дальнейшей карьере главного тренера «красно-белых» Олега Знарка после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги, писал NEWS.ru.