Кожевников объяснил причины провала «Спартака» и Олега Знарка

https://static.news.ru/photo/51c233c0-8189-11eb-b614-96000091f725_660.jpg Олег Знарок Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион, бывший нападающий «Спартака» Александр Кожевников высказался о дальнейшей карьере главного тренера «красно-белых» Олега Знарка после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Олег — заслуженный человек, но учитывая такое выступление, руководство и совет директоров должны принять решение. Понятно, что тут два очевидных варианта: либо оставлять, либо убирать. Таких заслуженных людей, как Олег, мало. Но если команда так играет, то получается, он не сумел наладить игру, раз наблюдаются такие провалы, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Столичный «Спартак» уступил ЦСКА в четвёртом матче плей-офф КХЛ со счётом 1:3. Три предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1, 3:0). «Армейцы» выиграли серию до четырёх побед со счетом 4:0 и первыми вышли во второй раунд плей-офф.

По окончании сезона у 58-летнего специалиста заканчивается контракт с командой. Знарок возглавил «Спартак» в 2019 году. Соглашение было подписано по схеме «1+1».

Ранее Евгений Малкин стал звездой матча за «Питтсбург» лиги после голевой передачи. «Питтсбург», в составе которого выступил россиянин, обыграл «Филадельфию» 4:3, писал NEWS.ru.