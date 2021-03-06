Евгений Малкин стал звездой матча за «Питтсбург»

https://static.news.ru/photo/ec9a78ae-7ed1-11eb-aef9-96000091f725_660.jpg Фото: Pittsburgh Penguins /twitter

Российский хоккеист Евгений Малкин стал звездой матча Национальной хоккейной лиги после голевой передачи. «Питтсбург», в составе которого выступил россиянин, обыграл «Филадельфию» 4:3.

Шайбу россиянина назвали «шелковистой» на страничке Twitter «Питтсбурга», сообщил РИА Новости.

It doesn't get much better than this.



Here's your @JagermeisterUSA Shot of the Night. pic.twitter.com/QlJTvJXcJ3 — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 6, 2021

Нет ничего лучше этого. Кадр ночи, - написал клуб.

На старте сезона НХЛ Малкина ругали за низкую результативность и вялость во время атак. Также ему приписывали медленное катание. Однако, напомнил «Чемпионат.com», Евгиний перенёс травму, а во время матча с «Филадельфией» показал, на что способен.

Ранее NEWS.ru писал, что накануне в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своём льду победил «Питтсбург» 5:2. В составе хозяев результативной передачей отметился капитан Александр Овечкин, что позволило ему установить очередное достижение. Этот голевой пас стал для него 582-м в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Таким образом, он занял единоличное 100-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги.