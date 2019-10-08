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Московские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке обыграли хабаровский «Амур» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

У ЦСКА отличились Иржи Секач (22-я минута), Сергей Калинин (41-я), Алексей Марченко (48-я) и Максим Шалунов (55-я). В составе «Амура» единственную шайбу на 58-й минуте забросил Томаш Зогорна.

Набрав в 15 проведённых встречах 25 очков, «красно-синие» сравнялись на верху турнирной таблицы Западной конференции с подмосковным «Витязем».

Лидер Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» одержал шестую победу подряд, всухую обыграв в Ярославле местный «Локомотив» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Автором дубля стал Михаил Фисенко (2-я минута и 24-я — в меньшинстве), ещё по одной шайбе забросили Станислав Галиев (33-я минута) и Кирилл Петров (57-я).

Голкипер казанцев Тимур Билялов отразил все 20 бросков соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

С 24 очками в 14 матчах «Ак Барс» продолжает уверенно лидировать на «Востоке».

Финский «Йокерит» в домашнем поединке в Хельсинки сумел в овертайме вырвать волевую победу у ХК «Сочи» — 3:2ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

Южане после двух периодов вели две шайбы благодаря голам Дмитрия Лугина (15-я минута) и Шона Коллинза (25-я).

Усилилями Ессе Йоэнсуу (43-я минута) и Петера Регина (47-я) «джокеры» свели основное время матча к ничейному результату, а на четвёртой минуте овертайма Микко Лехтонен принёс «Йокериту» победу.

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