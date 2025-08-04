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04 августа 2025 в 10:28

Знаменитый хоккеист чуть не стал добычей медведя на Аляске и попал на видео

Медведь едва не растерзал хоккеиста Хейдена во время съемок на Аляске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нападающий американского клуба «Сиэтл Кракен» Джон Хейден и талисман команды по прозвищу Буй едва не столкнулись с медведем на Аляске лицом к лицу, сообщила пресс-служба команды в соцсети Х. Инцидент произошел у водопада Брукс, где снимали видеосюжет о рыбалке.

Во время съемок к участникам подошел медведь, после чего люди начали отходить вброд. Животное побежало за ними, но вскоре остановилось.

Хочу свалить вину на Буя. Медведя очень заинтересовал его внешний вид. Мы легко отделались, но все было на волоске, — сказал Хейден.

В «Сиэтл Кракене» уточнили, что публикация совпала с чередой сообщений о выходах медведей к людям в южно-центральной части Аляски. Отмечается, что один из пострадавших был госпитализирован после нападения хищника в районе Игл-Ривер.

Ранее в японской префектуре Акита медведь проник в центр для людей с ограниченными возможностями и атаковал одну из пожилых постоялиц. 73-летняя женщина была обнаружена без сознания, она доставлена в больницу с травмами головы.

До этого бурый медведь внезапно набросился на жителя Якутии в бассейне реки Елонь. Мужчина получил серьезные раны и множественные переломы. Отмечается, что потерпевший не провоцировал зверя.

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медведи
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