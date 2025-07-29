Россиянин едва не стал обедом для внезапно набросившегося бурого медведя

Бурый медведь внезапно набросился на жителя Якутии в бассейне реки Елонь, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. В результате мужчина получил серьезные раны и множественные переломы. Отмечается, что потерпевший не провоцировал зверя.
В бассейне реки Елонь, на территории протоки Сыганнах бурый медведь напал на мужчину. Дикий зверь нанес человеку серьезные раны и переломы. Нападение носило внезапный характер без видимых причин для агрессии со стороны потерпевшего, — заявили в ведомстве.
Уточняется, что по итогам произошедшего было вынесено решение о регулировании численности охотничьих ресурсов. Напавшего на мужчину медведя отыщут, после чего он будет отстрелен.
Ранее в московский Центр хирургии имени Вишневского доставили туристку из Саратова, пострадавшую от нападения медведя на Камчатке. Ее состояние стабилизировали перед транспортировкой, которую организовали специалисты центра медицины катастроф.