Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 11:36

Россиянин едва не стал обедом для внезапно набросившегося бурого медведя

Житель Якутии выжил после нападения бурого медведя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бурый медведь внезапно набросился на жителя Якутии в бассейне реки Елонь, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. В результате мужчина получил серьезные раны и множественные переломы. Отмечается, что потерпевший не провоцировал зверя.

В бассейне реки Елонь, на территории протоки Сыганнах бурый медведь напал на мужчину. Дикий зверь нанес человеку серьезные раны и переломы. Нападение носило внезапный характер без видимых причин для агрессии со стороны потерпевшего, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по итогам произошедшего было вынесено решение о регулировании численности охотничьих ресурсов. Напавшего на мужчину медведя отыщут, после чего он будет отстрелен.

Ранее в московский Центр хирургии имени Вишневского доставили туристку из Саратова, пострадавшую от нападения медведя на Камчатке. Ее состояние стабилизировали перед транспортировкой, которую организовали специалисты центра медицины катастроф.

Якутия
медведи
животные
дикие животные
нападения
пострадавшие
травмы
переломы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-кандидат в президенты России ответил на идею продажи островов США
Песков оценил вероятность встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Кремле поставили точку в отношении России к союзу с КНДР и Ираном
«Приняли к сведению»: Песков о словах Трампа про сроки ультиматума для РФ
ВС России взяли под контроль новое село в ДНР
Российская чиновница посоветовала идти на СВО жалующимся на сбои интернета
Россияне побыли в одной стране и вернулись террористами
Сальск оказался под угрозой повторной атаки БПЛА
На Западе назвали роковую ошибку Зеленского
«99% годовых»: мошенники стали предлагать россиянам «уникальные» кредитки
Якутские дети устроили побег из детского сада в одном белье
В России дрифтеров начали судить по уголовной статье
Один нюанс помешал Раде рассмотреть новый закон Зеленского по НАБУ
У женщины остановилось сердце после удара молнией
Российские фехтовальщики выбыли с чемпионата мира
Стало известно, что ждет хозяев разрушенных взрывом квартир в Саратове
Генерал объяснил, кто приказал ВСУ бить по гражданским объектам России
Дочь известного режиссера показала, как выглядит ее младший брат
Наступление ВС РФ на Днепр 29 июля: потери до 80%, развал обороны Покровска
Терапевт напомнила, как действовать при укусе гадюки
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Общество

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.