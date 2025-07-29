Россиянин едва не стал обедом для внезапно набросившегося бурого медведя

Россиянин едва не стал обедом для внезапно набросившегося бурого медведя Житель Якутии выжил после нападения бурого медведя

Бурый медведь внезапно набросился на жителя Якутии в бассейне реки Елонь, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. В результате мужчина получил серьезные раны и множественные переломы. Отмечается, что потерпевший не провоцировал зверя.

В бассейне реки Елонь, на территории протоки Сыганнах бурый медведь напал на мужчину. Дикий зверь нанес человеку серьезные раны и переломы. Нападение носило внезапный характер без видимых причин для агрессии со стороны потерпевшего, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по итогам произошедшего было вынесено решение о регулировании численности охотничьих ресурсов. Напавшего на мужчину медведя отыщут, после чего он будет отстрелен.

Ранее в московский Центр хирургии имени Вишневского доставили туристку из Саратова, пострадавшую от нападения медведя на Камчатке. Ее состояние стабилизировали перед транспортировкой, которую организовали специалисты центра медицины катастроф.