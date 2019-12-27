https://static.news.ru/photo/1cc57fcc-28b8-11ea-b8a3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Емелин Фото: ХК Авангард Омск/vk.com

Омский хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты сроком на два года с защитником Алексеем Емелиным и нападающим Сергеем Широковым.

Также на два года продлили контракты защитники омской команды Вилле Покка и Максим Чудинов. Помимо этого, «Авангард» подписал соглашение с нападающим Алексеем Терещенко до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Тем временем «Авангард» расстался с нападающим Игорем Макаровым по соглашению сторон. Он перешёл в новосибирскую «Сибирь», писал NEWS.ru.

27 декабря в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закрывается окно переходов. После этого изменения в составах команд могут производиться только за счёт подъёма игроков, имеющих двусторонние контракты, из клубов-партнёров ВХЛ и молодёжных команд системы.