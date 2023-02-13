23-летний хоккеист лишился почки из-за полученной во время матча травмы Хоккеист «Динамо-Алтай» Егор Стронов лишился почки из-за травмы, полученной во время матча

Фото: ХК «Динамо-Алтай»

Егор Стронов

Хоккеист «Динамо-Алтай» Егор Стронов лишился почки из-за полученной во время матча травмы, сообщается в группе алтайской команды во «ВКонтакте». 23-летний спортсмен перенес операцию, однако медикам не удалось спасти орган. Состояние защитника оценивается врачами как стабильно тяжелое.

Егор Стронов после столкновения с соперником получил травму. Егор был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова города Самары. В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки. Во время операции спасти орган врачам не удалось, вследствие чего, к сожалению, почку пришлось удалить, — говорится в сообщении клуба.

Травма случилась во время матча первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б) с ЦСК ВВС, который «Динамо-Алтай» проиграл со счетом 3:6.

В текущем сезоне Стронов сыграл за «Динамо‑Алтай» 23 матча, в которых набрал четыре очка: один гол и три результативные передачи.

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