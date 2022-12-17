Российский хоккеист умер в возрасте 18 лет Российский хоккеист Казбеков умер в возрасте 18 лет

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский нападающий клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков ушел из жизни в возрасте 18 лет. Причины его смерти не называются, сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Хоккейная лига Онтарио и «Лондон Найтс» с прискорбием сообщают о внезапной кончине Абакара Казбекова. Абакар являлся ценным игроком команды с 2021 года. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде, — отмечается в сообщении.

Ближайшую игру «Лондон Найтс» отменили, она будет сыграна позже. Воспитанник подольского хоккея Казбеков перешел в «Лондон Найтс» в сезоне-2021/2022. За команду 18-летний форвард сыграл 21 матч, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2020/2021 Казбеков выступал за юниорские команды Канады.

Ранее в Нижнем Новгороде на льду во время матча умер 47-летний игрок хоккейного клуба «Гармония» Константин Моруга. Отмечается, что смерть 11 сентября наступила из-за остановки сердца.