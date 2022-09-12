Хоккеист умер во время игры в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде хоккеист Моруга умер во время матча из-за остановки сердца

Фото: fhnn_rf/vk.com/Федерация Хоккея города Нижнего Новгорода

Константин Моруга

11 сентября в Нижнем Новгороде на льду во время матча умер 47-летний игрок хоккейного клуба «Гармония» Константин Моруга, сообщили в Федерации хоккея города. Отмечается, что смерть наступила из-за остановки сердца.

Во время хоккейного матча произошла страшная трагедия. В результате остановки сердца на льду скончался игрок ХК «Гармония» Константин Моруга. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Кадры момента гибели хоккеиста попали в Сеть. На видео заметно, как возле Моруги, уже упавшего на лед, столпились другие игроки. Они пытались оказать ему первую помощь.

По информации издания NN.RU, трагедия произошла примерно на десятой минуте матча. По словам друга умершего Андрея Резвова, Моруга помогал реабилитационному центру «Ключ» (занимается помощью зависимым. — NEWS.ru). Хоккейный клуб «Гармония», за который играл Моруга, как раз выступал в поддержку этого центра. У хоккеиста осталась пожилая мама, пишет портал.

В августе стало известно, что 14-летний хоккеист из Санкт-Петербурга скончался во время тренировки в школе петербургского СКА. В ходе одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Сердце подростка смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти его не удалось.