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Погибшего в Канаде российского хоккеиста похоронили в Торонто

Погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова похоронили в Торонто, передает РИА Новости. Как объяснил отец спортсмена Заур Казбеков, он планировал похоронить сына в родном Дагестане, но из-за проблем с документами решил провести церемонию в Торонто.

Оформление бумаг в Канаде затянулось, а по исламским обрядам тело надо было предать земле как можно быстрее. И семья дала мне добро на то, чтобы похоронить Абакара в Торонто, — заявил Казбеков-старший.

Российский нападающий клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. По информации The London Free Press, форвард выпал из окна своего дома рано утром 17 декабря, незадолго до очередной тренировки своей команды, в которой он должен был принять участие.

В августе стало известно, что 14-летний хоккеист из Санкт-Петербурга скончался во время тренировки в школе петербургского СКА. В ходе одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Сердце подростка смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти его не удалось.