Жизнь, власть и расстрел Лаврентия Берии. Заговор против Берии

Многие историки по сей день не прекращают споры о личности неоднозначного представителя политической сферы Советского Союза - Лаврентия Павловича Берии. Кем он был - тем, кто погубил сотни тысяч людей, преступником и тираном, или хорошим экономистом, хозяйственником, строителем будущего для народа? Поднимем биографию Берии, чтобы в этом разобраться, а также вспомним о причинах ареста и казни Берии. Было ли это кому-то выгодно - читайте в материале NEWS.ru

Деятельность и власть Берии в СССР

В конце 1920-х годов молодой чекист Берия познакомился с Иосифом Сталиным. Это знакомство стало решающим событием в жизни и политической деятельности Берии. Благосклонность Иосифа Виссарионовича дала ему многое:

Назначение на пост 1-го секретаря ЦК в Грузии в 1937 году.

Избрание в члены ЦИК, а также в Президиум СССР в 1935 году.

Назначение главой Тбилисского горкома КП Грузии.

На посту лидера в Грузии и Азербайджане Берия завоевывал сердца граждан и соратников, став «любимым руководителем-сталинцем».

За годы его власти в этих республиках стремительно росло народное хозяйство, в Грузии велось активное развитие нефтяной добычи, строительство промышленных объектов, ежегодно открывались новые фабрики и заводы. Именно тогда началось развитие грузинских курортов, и страна приобрела статус всесоюзной здравницы.

С/х продукцию стали производить в больших объёмах, продажи отдельных её видов стали осуществляться по завышенной стоимости. Благодаря этому грузинское хозяйство стало самым богатым в Советском Союзе.

В 1938 г. произошел очередной взлёт в карьере и власти Берии - Сталин назначает его главой НКВД, тем самым негласно присвоив ему вторую вторую позицию после себя. Причиной назначения на эту должность историки считают то, что Сталин и Берия были единомышленниками в тактике правления - терроре и уничтожении «врагов народа». Берия принимал активное участие в проводимых репрессиях в 1936-1938 гг. За эти годы более 700 тыс. граждан СССР погибли за своё несогласие с политикой Сталина.

Став главой НКВД, Берия стал назначать на руководящие посты своего ведомства «своих людей», а затем стал смещать с должностей всех руководителей в Кремле. Таким образом он максимально приблизился к Вождю, став его «правой рукой». Сталин обращался к нему за советом по любому поводу.

Охоту на Берию Фото из личного архива Е. Коваленко/РИА Новости

Сблизившись с Иосифом Виссарионовичем, Берия начал восстанавливать в Советском Союзе законность путём остановки сталинских репрессий. Множество без основания обвинённых госслужащих и военных начальников освободились из тюрем.

Однако в годы ВОВ репрессии возобновились, но уже в новом обличии. Став членом Государственного комитета обороны, Берия имел прямой доступ к военно-промышленному потенциалу Советского Союза и жёстко им распоряжался. Бывших пленников, шпионов и тех, кто не шёл воевать, уклоняясь от этого, арестовывали и публично расстреливали . Историки считают, что без такой жестокости Берии к советским военным победить в этой войне возможно бы не удалось.

После войны Берия проводил карательные операции в других странах - бывших союзниках СССР, участников антигитлеровской коалиции. Люди Берии брали под арест мужчин, отправляя их в концлагеря, где те работали на строго засекреченных военных производствах по изготовлению ядерного оружия.

Нельзя не рассказать и об этом достижении из биографии Берии. Благодаря ему в СССР в 1949 году появилось ядерное оружие, которые впервые испытали в Семипалатинске Казахской ССР, после чего Берия получил Сталинскую премию. Изготовить ядерное оружие удалось благодаря чёткой работе разведчиков, под предводительством Берии. Они смогли выкрасть у американцев инструкцию по созданию атомной бомбы.

Берия после ареста Роман Яровицын/ТАСС

В то время он уже был зампредседателя Совмина СССР, был назначен на эту должность в 1946 году, став членом “ближнего круга” Сталина. Иосифу Виссарионовичу потребовалось немного времени, чтобы увидеть в нем главного конкурента. Поняв это, Сталин организовал проверки документов в Грузии и начал «чистку». Отношения между ними заметно охладились.

Берия много сил прикладывал к тому, чтобы укрепить свой авторитет, показывая народу то, что не является сторонником сталинизма и тоталитарного режима.

Берией и его сподвижниками даже был организован союз с планами по устранению от власти Вождя. Но воплощать в жизнь эти планы не пришлось - 5 марта 1953 года абсолютный властитель и Вождь народов умер от кровоизлияния в мозг на фоне хронических заболеваний.

После смерти Сталина началась борьба за власть , в ходе которой закончилась деятельность и жизнь Лаврентия Павловича. Охоту на Берию организовал Никита Хрущёв.

Причины ареста, кому это было выгодно

Суровая и беспринципная борьба за освободившееся кресло главы государства началась уже за несколько дней до смерти Иосифа Сталина, когда стало известно об обострении его заболеваний. Вождь находился в предсмертном состоянии, а между претендентами на главенствующий пост уже делилась власть.

Шансы занять это кресло были у многих первых лиц государства. На экстренно проведенном собрании (во время обострения болезни Сталина) портфели распределили следующим образом:

председатель Совета Министров - Георгий Маленков;

его заместитель, а также глава МВД - Лаврентий Берия;

глава МИД - Вячеслав Молотов;

глава Министерства обороны - Николай Булганин;

руководитель партийного аппарата - Никита Хрущёв.

Однако такая первоначальная расстановка далеко не всех устраивала. После смерти Вождя претенденты на власть начали новую фазу борьбы.

Лаврентий Берия Global Look Press

Устранение Берии

Берия после смерти Сталина имел реальные шансы встать во главе СССР благодаря тому, что обладал природным умом, хитростью, имел опыт работы в карательных органах и значительную поддержку некоторых членов партии, граждан, был наиболее приближен к Вождю при его жизни.

Был у него еще один главный козырь, который оказался у него в руках благодаря работе в спецслужбах - наличие компромата на каждого своего конкурента. А скрывать им было что, ведь каждый из них был каким-либо образом замешан в репрессиях. После смерти Иосифа Виссарионовича начался виток развития критики в адрес бывшего вождя и его политики. На этом фоне никто из претендентов на пост главы государства не хотел бы обнародования информации об участии в карательных операциях. Это послужило тому, что конкуренты Берии объединились, чтобы его ликвидировать.

26 июня 1953 г. в Кремле состоялось совещание Совмина СССР, где Никита Хрущёв поставил вопрос о соответствии Берии его должности. Лаврентия Павловича неожиданно обвинили в антигосударственной деятельности, а также шпионаже в пользу Лондонских властей.

Оппоненту не удалось защититься и оправдаться, хотя в этом не было смысла - причины ареста Берии были надуманными, а уверенность обвинителей в его деяниях непоколебимой.

В зал вошли несколько генералов (во главе был Жуков), которые произвели арест Берии и вывезли арестанта за пределы Кремля на гарнизонную гауптвахту Московского военного округа, а через сутки перевели в специально оборудованную камеру в бомбоубежище при штабе МВО.

Расстрел Берии РИА Новости

Берию опасались и в тайне недолюбливали во многих слоях советского общества, но особенную неприязнь к нему испытывали военные, так как многие видные командиры подверглись проводимым Берией репрессиям, а оставшиеся на свободе - слежке и прослушке. Поэтому считается, что у Жукова были и личные мотивы избавиться от главы МВД.

Заговорщики ожидали возможного сопротивления от сторонников министра. К Кремлю подогнали армейские танки, однако осложнения ситуации не возникло. В ближайшие дни арестовали и ближайших сподвижников Берии в Москве. Затем в течение нескольких лет арестовывали и казнили многих его соратников, занимавших высокие посты в силовых структурах разных республик Советского Союза.

Арест и казнь Берии

Берия после ареста находился в заключении до декабря 1953 г., когда состоялось Специальное судебное заседание Верховного суда, на котором рассматривалось «дело Берии». Его обвиняли в шпионаже, злоупотреблении властью, моральном разложении (многочисленные связи с женщинами, изнасилования) и многих других злодеяниях. Сначала Берия отрицал всё, однако чуть позже признал некоторые грубые нарушения советских законов, которые никак не относились к госизмене.

Были ли реальными вменяемые ему все остальные обвинения - мало кого интересовало. Задача суда была ясна - заговорщикам нужна была смерть Берии. На следствии он вёл себя грамотно, активно вступал в прения со следствием.

23 декабря состоялось заключительное закрытое судебное заседание, где Лаврентия Павловича приговорили к смертной казни. Расстрел Берии состоялся в бункере штаба МВО под руководством генпрокурора Советского Союза Романа Руденко.

Арест и казнь Берии в то время был единственным случаем, когда претендента на высший пост устранили физически. Наверное, конкурентам действительно было что скрывать, чего опасаться, поэтому других мер не нашлось.

Арест и казнь Берии Александр Рюмин/ТАСС

После смерти Берии

После расстрела Берии Никите Хрущёву удалось вырваться вперёд и занять приоритетную позицию в партийной иерархии. По словам главного редактора «Известий» и «Комсомольской правды» в 1950-х гг., и по совместительству зятя Никиты Сергеевича Алексея Аджубея, после смерти Берии поведение Хрущёва сильно изменилось - он стал более уверенным в себе и свободно себя чувствовал. Обрели некую наглость даже охранники Хрущёва.

Многих историков до сих пор интересует вопрос - мог ли Берия действительно быть причастным к вменяемым ему обвинениям, в частности к госизмене. Достоверно ответить на этот вопрос уже вряд ли кому-то удастся - слишком запутанная эта политическая история и слишком мало документов тех годов можно поднять для исследования этого вопроса.