Нацархив Белоруссии раскрыл место рождения маршала Рокоссовского

https://static.news.ru/photo/b6796a22-ae57-11eb-8db3-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Сотрудники Национального исторического архива Белоруссии раскрыли тайну происхождения маршала СССР Константина Рокоссовского, отыскав запись о месте его рождения. Один из крупнейших военачальников Второй мировой войны появился на свет в 1889 году в Минской губернии, сообщается на сайте организации.

Согласно записи в метрической книге, будущий маршал родился 3 сентября (по старому стилю) в населённом пункте Телеханы. Его матерью была местная уроженка Антонина Овсянникова, а отцом — дворянин Ксавьер Рокоссовский.

Специалисты отметили, что в сам маршал указывал разные места и даты своего рождения. Например, в кандидатской карточке от 1920 года на замещение командных должностей Красной армии Рокоссовский назвал своей родиной столицу Польши — Варшаву. После награждения второй звездой героя Советского Союза и установки бюста в Великих Луках военачальник стал называть местом своего рождения этот город.

Для генеалогов и всех любителей истории родословная Константина Рокоссовского обещает еще много открытий. Тем не менее очень важным является факт того, что один из маршалов Победы, командующий войсками 1-го Белорусского фронта, командующий Парадом Победы 1945 года родился на белорусской земле и имел белорусские корни, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июле 2020 года в польском городе Легница неизвестные украли памятник Рокоссовскому с местного кладбища. Монумент был найден обезглавленным на одной из улиц. Некоторое время спустя был задержан один из подозреваемых в похищении.