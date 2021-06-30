Древний посох-змея лишил дара речи финского археолога

Археологи обнаружили на юго-западе Финляндии деревянный посох в виде змеи возрастом 4400 лет, передаёт портал Live Science. Артефакт найден на заболоченной местности. Участница раскопок Сату Койвисто из Университета Турку призналась, что доисторическое изделие «лишило её дара речи».

Я видела много необычных вещей в своей работе, но этот предмет лишил меня дара речи и вызвал дрожь, — отметила эксперт.

По мнению историков, предмет принадлежал древним шаманам. Они могли использовать его во время мистических ритуалов. Толщина «палки» почти три сантиметра, длина — 53 см, её вырезали из цельного куска древесины.

Специалисты считают, что посох выполнен в виде гадюки, судя по форме головы, укороченного тела и хвоста, хотя образ данной змеи распространён при более поздних религиях и культурах.

В Live Science отметили, что судя по историческим записям, где обсуждались дохристианские верования, «змеи имеют символическое значение как в финно-угорской, так и в саамской космологии». В древности считалось, что шаманы превращаются в таких пресмыкающихся. Но посох появился за много лет до того, как финны овладели письмом.