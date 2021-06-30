Древний посох-змея лишил дара речи финского археолога
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
09:33, 30 июня 2021
Фото: Satu Koivisto/utu.fi
Археологи обнаружили на юго-западе Финляндии деревянный посох в виде змеи возрастом 4400 лет, передаёт портал Live Science. Артефакт найден на заболоченной местности. Участница раскопок Сату Койвисто из Университета Турку призналась, что доисторическое изделие «лишило её дара речи».
Я видела много необычных вещей в своей работе, но этот предмет лишил меня дара речи и вызвал дрожь, — отметила эксперт.
По мнению историков, предмет принадлежал древним шаманам. Они могли использовать его во время мистических ритуалов. Толщина «палки» почти три сантиметра, длина — 53 см, её вырезали из цельного куска древесины.
Специалисты считают, что посох выполнен в виде гадюки, судя по форме головы, укороченного тела и хвоста, хотя образ данной змеи распространён при более поздних религиях и культурах.
В Live Science отметили, что судя по историческим записям, где обсуждались дохристианские верования, «змеи имеют символическое значение как в финно-угорской, так и в саамской космологии». В древности считалось, что шаманы превращаются в таких пресмыкающихся. Но посох появился за много лет до того, как финны овладели письмом.
Ранее сообщалось, что турецкие археологи обнаружили ещё 11 крупных холмов рядом с одним из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа). Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что специалисты назвали район «12 холмами» и «пирамидами юго-востока Турции». По его словам, регион обладает уникальным культурным наследием.