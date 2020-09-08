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Картина Луи Лежена. Бородинское сражение
История

Битва у Москвы-реки: 208 лет со дня Бородинского сражения

13:51, 08 сентября 2020 21
Фото: wikipedia.org

8 сентября 1812 года завершилось Бородинское сражение — масштабная битва Отечественной войны. В этот день отмечается День воинской славы России.

Сражение около села Бородино между русской армией под командованием полководца Михаила Кутузова и французской под командованием императора Наполеона Бонапарта состоялось 7 сентября 1812-го. Ни одна из сторон не смогла добиться решающих результатов в битве. Её главным достижением стало то, что Наполеон не сумел разгромить русскую армию. В условиях Русской кампании 1812 года отсутствие решающей победы предопределило его конечное поражение.

Картины великих художников и музейные экспонаты, посвящённые Бородинскому сражению, — в фотогалерее NEWS.ru.

Картина Луи Лежена. Бородинское сражение

wikipedia.org

«Наполеон при Бородино». Художник Роберт Александр Хиллингфорд, конец XIX века

wikipedia.org

Наполеон на Бородинских высотах. Верещагин, 1897год

wikipedia.org

Главнокомандующий генерал Кутузов

wikipedia.org

Бородинское сражение. В центре картины раненый генерал Багратион, рядом с ним на коне генерал Коновницын. Вдали виднеется каре лейб-гвардии. Художник Петер Гесс, 1843 год

wikipedia.org

Маршал Мюрат (в центре) на Багратионовых флешах спасается от погони. Фабер-дю-Фор

wikipedia.org

Атака 1-го кавалерийского корпуса генерала Уварова при Бородино. Дезарно А. О.

wikipedia.org

Контратака генерала Ермолова на захваченную батарею Раевского Хромолитография А. Сафонова (начало XX века)

wikipedia.org

Отказ пленного русского генерала Лихачёва принять шпагу из рук Наполеона Хромолитография А. Сафонова (начало XX века)

wikipedia.org

Аверьянов. Бой за Шевардинский редут

wikipedia.org

М.И.Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения

wikipedia.org

Верещагин. Конец Бородинского сражения

wikipedia.org

«Атака Шевардинского редута». Литография по русунку Николая Семёновича Самокиша, 1910 год

wikipedia.org

Шевардинский редут

twitter.com/Borodino1839

Шевардинский редут

twitter.com/Borodino1839

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

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