Битва у Москвы-реки: 208 лет со дня Бородинского сражения

ВАЗ-2101 «Жигули» — произведённый в СССР заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан. Это первая модель, которая была выпущена на Волжском автомобильном заводе.

Базовой моделью первых «Жигулей» стал итальянский седан FIAT-124. В него были внесены десятки конструктивных изменений — в результате был создан надёжный и комфортабельный автомобиль, приспособленный к эксплуатации в условиях СССР....