Битва у Москвы-реки: 208 лет со дня Бородинского сражения

8 сентября 1812 года завершилось Бородинское сражение — масштабная битва Отечественной войны. В этот день отмечается День воинской славы России.
Сражение около села Бородино между русской армией под командованием полководца Михаила Кутузова и французской под командованием императора Наполеона Бонапарта состоялось 7 сентября 1812-го. Ни одна из сторон не смогла добиться решающих результатов в битве. Её главным достижением стало то, что Наполеон не сумел разгромить русскую армию. В условиях Русской кампании 1812 года отсутствие решающей победы предопределило его конечное поражение.
Картины великих художников и музейные экспонаты, посвящённые Бородинскому сражению, — в фотогалерее NEWS.ru.
Картина Луи Лежена. Бородинское сражение
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«Наполеон при Бородино». Художник Роберт Александр Хиллингфорд, конец XIX века
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Наполеон на Бородинских высотах. Верещагин, 1897год
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Главнокомандующий генерал Кутузов
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Бородинское сражение. В центре картины раненый генерал Багратион, рядом с ним на коне генерал Коновницын. Вдали виднеется каре лейб-гвардии. Художник Петер Гесс, 1843 год
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Маршал Мюрат (в центре) на Багратионовых флешах спасается от погони. Фабер-дю-Фор
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Атака 1-го кавалерийского корпуса генерала Уварова при Бородино. Дезарно А. О.
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Контратака генерала Ермолова на захваченную батарею Раевского Хромолитография А. Сафонова (начало XX века)
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Отказ пленного русского генерала Лихачёва принять шпагу из рук Наполеона Хромолитография А. Сафонова (начало XX века)
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Аверьянов. Бой за Шевардинский редут
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М.И.Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения
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Верещагин. Конец Бородинского сражения
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«Атака Шевардинского редута». Литография по русунку Николая Семёновича Самокиша, 1910 год
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Шевардинский редут
twitter.com/Borodino1839
Шевардинский редут
twitter.com/Borodino1839
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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