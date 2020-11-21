Ушастый и горбатый герой анекдотов: 60 лет легендарному «Запорожцу»

В 1960 году в СССР с конвейера сошёл первый автомобиль ЗАЗ-965 «Запорожец», получивший в народе название «Горбаты» из-за своих форм.

Причудливые формы, почти отсутствовавший комфорт и не самая высокая надежность сразу породили огромное количество шуток. Выход в 66-м году новой модели — ЗАЗ-966, в народе клеймённой «Ушастый» — лишь укрепил позиции героя шуток.

Ну а с развалом СССР «Запорожцы», или как их недвусмысленно ещё называли «запоры», окончательно стали героями анекдотов и нарицательным именем, автомобилями «старых русских», которые в фольклоре сталкивались (во всех смыслах) с «шестисотыми мерсами» «новых русских».

Основной прототип ЗАЗ-965 был FIAT 600 wikipedia.org Владимир Путин со своим Запорожцем 1972 года выпуска kremlin.ru Баку - столица и крупнейший город Азербайджана, а также крупнейший город на Каспии и в Кавказском регионе. Старый город Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Санкт-Петербург. Частный музей. Глава Балтийского медиахолдинга Олег Руднов - владелец музея. Музей, посвященный саммиту G8 (G8) на летней резиденции Линдстрема в Стрельне.Автомобиль Запорожец принадлежал Владимиру Путину. Zamir Usmanov/Global Look Press pixabay.com vk.com/zaporojec_heritage Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press facebook.com/official.zaz facebook.com/official.zaz facebook.com/official.zaz facebook.com/official.zaz