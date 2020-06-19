Жители Подмосковья могут сдать анализ на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a4d0f1ac-b23e-11ea-8547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Жители Московской области теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусной инфекции в поликлиниках. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По её словам, до настоящего момента подобное тестирование в Подмосковье было доступно лишь для медицинских работников и пациентов. В регионе проводилось около 8 тысяч тестов на антитела к COVID-19 в сутки.

Теперь для того, чтобы сдать анализ, необходимо оформить запись в процедурный кабинет на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.

Проводится закупка дополнительного медицинского оборудования и необходимых материалов для проведения ИФА-исследований, которые будут поставлены в лаборатории Красногорска, Химок, Королёва, Щёлкова. Это позволит проводить до 20 тысяч исследований в сутки, — цитирует РИА Новости Стригункову.

Как писал NEWS.ru, с 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках Москвы. Все желающие жители столицы получили возможность пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19

В июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается. По его словам, наличие иммунитета к коронавирусной инфекции более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что уже 650 тысяч человек в России протестированы на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела. В Москве таких граждан 17%, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 114,7 тысячи новых инфицированных. Это на 60 тысяч меньше, чем сутками ранее.

Большинство выявленных случаев по-прежнему приходится на США (свыше 100 тысяч). Страна продолжает оставаться на первом месте по количеству заболевших и умерших от коронавируса (2,1 млн и 118,4 тысячи соответственно). Второе место занимает Бразилия, где количество заразившихся составляет 978,1 тысячи, а умерших — 47,7 тысячи человек. РФ находится на третьей строчке. В первую десятку также входят Великобритания, Испания, Перу, Италия, Чили, Иран и Франция. В общей сложности коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Наименьшее количество заболевших в Лесото — 4 человека.

В России медики за сутки, по данным на 19 июня, выявили 7972 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Из них 2610 человек (32,7%) переносят болезнь без клинических проявлений. За всё время пандемии в РФ зафиксировали 569 063 случая заражения в 85 субъектах. Погиб 7841 гражданин, из них 181 за минувшие 24 часа.