Мурашко заявил об отсутствии популяционного иммунитет к COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/24a7943a-acc2-11ea-9b62-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается.

Сам непосредственно иммунитет популяционный в целом не сформирован. Пока говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни всё-таки рано, — сказал Мурашко в эфире «Россия 24».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что уже 650 тысяч человек в России протестировано на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела. В Москве таких граждан 17%.

С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19, писал NEWS.ru.