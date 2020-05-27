Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/b0c9411a-a002-11ea-87d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

У всех желающих москвичей появилась возможность пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции. С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G, — цитирует ТАСС Ракову.

По её словам, результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет, или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19. Записаться на прохождение теста можно только дистанционно, предварительная запись открыта на 14 дней вперёд. Результаты анализа будут доступны через три дня в электронной медкарте пациента.

Планируется, что в Москве ежедневно будет проводиться до 5 тыс. бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу.

Как писал NEWS.ru, массовое тестирование жителей Москвы на антитела к коронавирусу носит как теоретический, так и сугубо практический характер. С помощью скрининга учёные смогут продвинуться в решении вопроса о формировании иммунитета при инфекции, сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. Он сообщил, что в настоящее время неизвестно, у кого после болезни иммунитет проявился, насколько он стойкий. Это также, по словам Круглого, касается тех, кто перенёс заражение коронавирусом в лёгкой форме или же без симптомов. Как отметил сенатор, медикам необходимо понять, как формируется иммунитет у разных групп людей, к примеру, у тех, кто входит в группу риска. К этой категории, в частности, относятся и врачи, и те, кто близко общался с заражёнными.