«Здоровья много не бывает»: звёздный диетолог о похудевшем Харламове

Юмориста Гарика Харламова должно мотивировать и дальше худеть не только желание хорошо выглядеть на экране, но и укрепление здоровья, так как последнего «много не бывает», рассказала NEWS.ru звёздный диетолог Маргарита Королёва. Коллега артиста по Comedy Club Павел Воля в недавнем выпуске шоу отметил, что комик сбросил за лето 17 килограммов.

Человек старше 35 лет (Гарику Харламову 40. — NEWS.ru) должен перестать экспериментировать над своим здоровьем и, приняв решение, последовательно менять свою жизнь, полюбить здоровые продукты, рационально питаться, стать приверженцем физической активности, поддерживать форму, позитивно мыслить, не экономить на сне, проходить чек-апы, принимать витаминно-минеральные комплексы во избежание дефицита витаминов, — отметила Королёва.

Диетолог подчеркнула, что параметрами здоровья являются показатели работы мозга, физическая, эмоциональная и энергетическая активность, безупречная работа всех систем организма. По её словам, сохранить результат не всем удаётся, люди могут вновь набрать килограммы, если худеть на «голодных» диетах. Она согласилась, что решение Гарика Харламова избавиться от лишнего веса является здравым.

Ранее юморист и звезда шоу Comedy Club Гарик Харламов появился в компании своей новой возлюбленной, актрисы Катерины Ковальчук, на открытии собственной сети ресторанов. Звёзды не целовались и не держались за руки. О том, стала ли актриса новой избранницей Харламова, пока можно лишь догадываться, но в Сети уже давно ползут слухи о том, что у них роман.