Учёные выявили вред антибиотиков для кишечника

Немецкие учёные проанализировали влияние антибиотиков на микрофлору кишечника. Оказывается, препараты убивают нужные организму микробы и бактерии. Об этом говорится в журнале Nature.

Учёные из Европейской молекулярно-биологической лаборатории проанализировали , как 144 различных антибиотика влияют на функционирование 27 бактериальных штаммов, обитающих в кишечнике человека. Выяснилось, что побочным эффектом используемых для борьбы с патогенами антибиотиков является нарушение состава микробиоты кишечника — микробов и вирусов, способствующих перевариванию пищи. Так, наиболее распространённые группы антибиотиков тетрациклины и макролиды препятствуют росту бактерий и даже убивают их. Такое воздействие вызывает дисбиоз, что в будущем может привести к астме, пищевой аллергии и ожирению.

В то же время учёные нашли препараты-антидоты, которые позволяют нивелировать негативный эффект от приёма антибиотиков. Для этого проверялось сочетание эритромицина и доксициклина более чем с 1200 лекарствами. В итоге исследователям удалось обнаружить несколько препаратов с необходимыми свойствами. Однако, по их признанию, впереди ещё много работы, чтобы выявить все оптимальные сочетания лекарств и определить, какое из них будет действовать наиболее эффективно.

Ранее россиян предупредили о последствиях самолечения антибиотиками. Как рассказал NEWS.ru врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов ими могут стать «запор или диарея, у кого как пойдёт». Он отметил, что люди, принимающие подобные препараты «на всякий случай в сезон простуды», сбивают микрофлору кишечника, а её восстановление требует длительного времени.