Врачи рассказали, как питаться и заниматься спортом в летнюю жару

https://static.news.ru/photo/fe357552-a8ba-11ea-a8df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики напомнили россиянам, как планировать физические нагрузки и какие рекомендации по питанию стоит соблюдать во время предстоящей летней жары. Основные принципы оказались достаточно простыми.

Так, диетолог Марина Аплетаева посоветовала отказаться от жирной пищи, сладких напитков и алкоголя. Она также рекомендовала есть меньше мяса, так как оно долго переваривается. Вместо этого, по её словам, лучше употреблять в пищу птицу, рыбу и морепродукты, пишут «Известия».

Врач добавила, что летом нужно есть больше овощей, которые содержат много влаги и витамина C, а также ягод и фруктов. Кроме того, важно пить много воды, чтобы не было обезвоживания организма, а от чёрного чая лучше отказаться в пользу зелёного или травяного. Также необходимо ограничиться одной-двумя чашками кофе в день.

Эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов посоветовал регулярно проветривать помещения во время жары и чаще принимать душ. На улице он предостерёг от длительного нахождения на открытом пространстве и посоветовал искать тень.

В свою очередь врач Алексей Лютых поделился рекомендациями по летним занятиям спортом. По его словам, в жару не следует заниматься интенсивным бегом. Это связано с тем, что организму требуется больше времени на восстановление. Активный спорт продуктивнее в утренние часы. Кроме того, во время физических нагрузок необходимо чаще пить воду.

Кроме того, не следует забывать и о соблюдении основных гигиенических правил. Как сообщал NEWS.ru, учёные считают, что тёплая летняя погода, скорее всего, не сможет остановить распространение коронавирусной инфекции.