Учёные усомнились в возможности летнего тепла остановить коронавирус

https://static.news.ru/photo/098124e8-a068-11ea-9fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летняя тёплая погода, скорее всего, не сможет остановить распространение COVID-19. Такое мнение высказал директор Национального института здоровья США Фрэнсис Коллинз. В своей позиции он сослался на исследование учёных, которые выяснили, что коронавирусная инфекция оказалась гораздо устойчивее к высокой температуре, чем другие вирусы.

Исследование было проведено учёными Экологического института в Принстоне. Они просчитали модели распространения эпидемии в течение лета с учётом ожидающейся жаркой погоды. Согласно выводам специалистов, одной лишь высокой температуры воздуха будет недостаточно, чтобы замедлить первоначальное и быстрое распространение коронавируса, пишет «Российская газета».

Исследовательская группа обнаружила, что отсутствие у человека иммунитета к COVID-19 станет основным фактором, способствующим постоянному и быстрому распространению болезни. Причём не только летом, но и осенью.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, ряд специалистов предположили, что уже к осени коронавирус вернётся. Однако, по их словам, он значительно ослабнет из-за летней жары и уже не будет убивать людей.