Учёные усомнились в возможности летнего тепла остановить коронавирус

Летняя тёплая погода, скорее всего, не сможет остановить распространение COVID-19. Такое мнение высказал директор Национального института здоровья США Фрэнсис Коллинз. В своей позиции он сослался на исследование учёных, которые выяснили, что коронавирусная инфекция оказалась гораздо устойчивее к высокой температуре, чем другие вирусы.
Исследование было проведено учёными Экологического института в Принстоне. Они просчитали модели распространения эпидемии в течение лета с учётом ожидающейся жаркой погоды. Согласно выводам специалистов, одной лишь высокой температуры воздуха будет недостаточно, чтобы замедлить первоначальное и быстрое распространение коронавируса,
Исследовательская группа обнаружила, что отсутствие у человека иммунитета к COVID-19 станет основным фактором, способствующим постоянному и быстрому распространению болезни. Причём не только летом, но и осенью.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, ряд специалистов предположили, что уже к осени коронавирус вернётся. Однако, по их словам, он значительно ослабнет из-за летней жары и уже не будет убивать людей.
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