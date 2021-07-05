Врачи рассказали, как отличить аллергию от коронавируса

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что проявление сезонной аллергии от коронавирусной пневмонии можно отличить по таким симптомам, как обильный насморк, заложенность носа и чихание. Его слова приводит ТАСС.

Специалист пояснил , что эти проявления болезни не характерны для коронавирусной инфекции, которая, как правило, характеризуется повышением температуры и появлением сухого кашля. При возникновении этих симптомов заболевшему следует обратиться к врачу для сдачи анализов.

Член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер рассказала, что главной отличительной чертой аллергической реакции является зуд в носовой полости и в глазах. Также у аллергиков температура не поднимается выше 37,5 градуса. При коронавирусной инфекции температура превышает 37,5.

При любых подозрительных симптомах необходимо проводить ПЦР-тест для выявления заболевания. Если ряд симптомов возникли только в этом году, раньше никогда такого не было, то стоит сдать тест не менее двух раз, убедиться, что коронавируса нет, а затем обратиться к аллергологу для выявления того, на что есть аллергическая реакция, — посоветовала специалист.

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заявил, что люди с аллергией реже болеют COVID-19. По его словам, у больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, который усиливает риск тяжёлого течения болезни. Об этом свидетельствуют зарубежные исследования.