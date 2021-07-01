Учёный назвал аллергиков менее уязвимыми перед коронавирусом

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заявил, что люди с аллергией реже болеют COVID-19. При этом дискуссия среди учёных по данному поводу ещё продолжается, сообщает РИА Новости.
От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией, — отметил Хаитов.
Он добавил, что зарубежные исследования показывают: для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжёлого течения болезни.
С чем это связано, пока сказать сложно. Высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения, — пояснил директор Института иммунологии.
Ранее стало известно, что предсказанная петербургскими математиками новая волна пандемии коронавируса вряд ли произойдёт в сентябре. Такое мнение высказал бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. По его словам, должна сыграть свою роль вакцинация населения.