Учёный назвал аллергиков менее уязвимыми перед коронавирусом

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Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что почти все пациенты с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), заразились штаммом «дельта». Об этом пишет ТАСС.

Если говорить про текущую ситуацию сегодня, если мы сравниваем то, что было два-три месяца назад, к большому сожалению, сегодня у нас мы наблюдаем более тяжёлое течение COVID-19, — сказал специалист....