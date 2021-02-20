Врачи назвали «глазные» симптомы диабета

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Специалисты клиники Майо заявили, что проблемы со зрением могут свидетельствовать об опасной болезни. В частности, это касается диабета второго типа.

Так, одним из проявлений заболевания считается диабетическая ретинопатия. Это осложнение, поражающее сосуды сетчатки глазного яблока, что может привести к слепоте. Медики подчеркнули, что по началу симптом может не вызывать никаких подозрений и выражаться в лёгких проблемах со зрением.

Тем не менее специалисты отмечают, что в этом случае обязательно нужно обратиться к врачу. Без должного лечения начинаются уже более серьёзные проблемы. Человек сперва начинает видеть тёмные пятна или же пустые области в поле зрения. Тем самым создаётся эффект затуманенности, что серьёзно усложняет жизнь, особенно тем, кому зрение необходимо для работы.

При появлении подобных симптомов и других проблем с глазами специалисты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы подтвердить или исключить наличие диабета. Об этом сообщает Express.

Ранее NEWS.ru писал, что высокая смертность от коронавируса людей с диабетом объясняется тем, что глюкоза не даёт эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объёме. Об этом заявил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов.