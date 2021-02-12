Названа причина частой смерти диабетиков от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d6b98c26-6d21-11eb-9a57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокая смертность от коронавируса людей с диабетом объясняется тем, что глюкоза не даёт эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объёме. Об этом заявил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным эксперт сообщил, что в пандемию коронавируса люди с сахарным диабетом оказались самыми уязвимыми, однако не только из-за поражения сосудов.

Самое главное, что эритроциты, блокированные глюкозой, не доводят те четыре молекулы кислорода, которые обычно они передают тканям. Везут одну или две или вовсе не довезут. Естественно, здесь уже такая и метаболическая гипоксия, ну и, конечно, лёгочная наступает, поэтому смертность высокая, — цитирует РИА Новости Дедова.

Эксперт добавил, что в центре эндокринологии, который он возглавляет, предложили свой вариант наиболее эффективного лечения коронавируса. Специалист пояснил, что кортикостероиды — гормон надпочечника — регулируют иммунную систему, но останавливают любое аллергическое или другое нежелательное воздействие.

Кортикостероиды останавливают деление вирусов, и конечно, вот этот шторм ‒ выброс цитокинов. Там уже легче. Так что кортикостероиды ‒ это первое место, — подчеркнул Дедов.

По его словам, также необходимы антикоагулянты, которые препятствуют образованию тромбов, а окислители и «аскорбинка», идут на построение гормонов надпочечника.

Ранее теледоктор Елена Малышева заявила, что большинство россиян не знает, есть ли у них диабет, наличие которого считается опасным при пандемии коронавируса. По её словам, диабет и ожирение серьёзно повышают вероятность смерти и тяжёлого течения болезни. Малышева рекомендовала для борьбы с диабетом и, соответственно, коронавирусом принимать препарат «Метформин». Но только если его больному выписал врач, писал NEWS.ru.